ليفربول يكشف عن القائد الجديد.. ما هو ترتيب محمد صلاح؟

أُعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعيين المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك كقائد جديد للفريق بعد رحيل كل من جوردان هندرسون وجيمس ميلنر هذا الصيف.

ورحل جوردان هندرسون إلى صفوف الاتفاق بعد 12 عاما قضاها في صفوف ليفربول، بينما انتقل جيمس ميلنر إلى صفوف برايتون الإنجليزي بعد نهاية عقده مع الريدز بنهاية الموسم الماضي.

من هو القائد الجديد لليفربول؟

وذكر ليفربول عبر موقعه أن فان دايك سيكون القائد الجديد للفريق، وسيكون الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد هو نائب القائد.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز: "منح شارة القيادة إلى فيرجيل فان ديك كان قراري.. فيرجيل لديه كل صفات القائد وهو بالتأكيد أفضل قائد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ترتيب محمد صلاح في قائمة شارة قيادة ليفربول

كما أشار كلوب إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، بات يحتل المركز الخامس في ترتيب القادة الجدد للفريق الذي انضم إليه عام 2017 وسطر معه مجدا تاريخيا.

وأضاف كلوب: "ترتيب مجموعة القيادة هو فيرجيل وترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون ومحمد صلاح".

وتابع: "جميعهم لديهم مؤهلات القائد، الأمر ليس أنني جلست هناك واتخذت قرارا ضد شخص ما، كان عليّ أن أتأكد من أننا نتخذ القرار الصحيح".

وأنهى كلوب قائلا: "محمد صلاح هو قائد منتخب مصر وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق".

ترتيب قادة ليفربول في الموسم الجديد

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ماذا قال فان دايك بعد اختياره قائدا جديدا لليفربول؟

من جانبه، قال فيرجيل فان دايك بعد اختياره كقائد جديد: "إنه يوم فخر حقًا لي ولزوجتي وأولادي وعائلتي، لقد كان شعورًا خاصًا ولا يمكنني وصفه حقًا في هذه المرحلة، لكنه شيء أشعر بالفخر به حقًا".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "من الواضح أنني قائد منتخب هولندا، لقد كان هذا بالفعل شرفًا كبيرًا، ولحظة فخر أيضًا، لكن أن أكون قائدًا لنادي ليفربول أمر لا يمكنني وصفه في هذه المرحلة".

وأتم صاحب الـ32 عاما قائلا: "إنه مجرد شيء يجعلني فخوراً للغاية وسأفعل كل ما في وسعي وما يمكنني فعله لأجعل الجميع فخورين وسعداء بي ومع النادي".