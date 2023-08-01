العدل: صندوق النفقة يُسلم 27 مليون ريال للمستفيدين خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 27 مليون ريال، لأكثر من 28 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وأوضحت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 110 مدن ومحافظات بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع.

ويتيح الصندوق خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد، وتقديم الطلب إلكترونياً.

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