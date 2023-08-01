كلوب: شائعات ضم مبابي لليفربول تجعلني أضحك

نفى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، محاولة ناديه التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مفاجأة بالنسبة له.

وتزايدت الشائعات حول مستقبل كيليان مبابي بشكل كبير منذ رفض اللاعب تفعيل بند تمديد التعاقد مع سان جيرمان لعام آخر، والذي كان سيبقيه مع الفريق حتى عام 2025.

وقام باريس سان جيرمان باستبعاد مبابي من رحلة الفريق الآسيوية، وأشارت تقارير إلى أن النادي طرح صاحب الـ24 عاما للبيع هذا الصيف، لتجنب رحيله مجانًا عقب الموسم المقبل في صيف 2024.

ماذا قال كلوب عن إمكانية ضم مبابي إلى ليفربول؟

وأشارت تقارير إنجليزية في وقت سابق إلى أن ليفربول قد يقتحم السباق على ضم مبابي، قبل أن يخرج كلوب لينفي تلك الأنباء.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية: "في ليفربول، نضحك على الشائعات التي تربط نادينا بمحاولة التعاقد مع مبابي.

وأضاف: "إنه لاعب جيد لكن الظروف الاقتصادية المطلوبة للتعاقد معه لا تناسبنا، لا أريد إفساد هذه القصة الآن، لكن على حد علمي لا يوجد أي شيء صحيح في هذا الأمر".

وأنهى مدرب ليفربول قائلا: "من الوارد أن يقوم أحد الأشخاص في النادي بترتيب شيء كهذا كمفاجأة، لكن هذا لم يحدث على مدار 8 سنوات قضيتها هنا، ستكون أول مرة".

يذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو، ولعب منذ ذلك الحين 260 مباراة سجل خلالها 212 هدفا وصنع 98.