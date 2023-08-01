مدرب الاتحاد يطالب بمنح رومارينيو الجنسية السعودية

طلب المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني للاتحاد، منح رومارينيو لاعب الفريق الجنسية السعودية، مشيرا إلى صعوبة مواجهة الشرطة العراقي في البطولة العربية.

ويلتقي الاتحاد غدا الأربعاء ضد نظيره الشرطة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023).

تصريحات نونو سانتو قبل مواجهة الشرطة العراقي

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنخوض مباراة صعبة أمام منافس قوي ومنظم من الناحية الدفاعية، يمتلك لاعبين أكفاء في الخط الخلفي، ويجيد اللعب على الهجمات المرتدة بشكل سريع، وتحركات المهاجم أيضاً مميزة للغاية، قمنا بملاحظة الخصم وتحليل مستواه بشكل جيد، في هذه المباراة سننافس بشكل قوي لنواصل التطور كفريق".

وأضاف: "فابينيو أصبح لاعبا رسميا لدينا، لكنه لن يتمكن من المشاركة في هذه البطولة، سيشارك معنا في التدريبات بشكل طبيعي ليبدأ الاندماج مع المجموعة، ويتعرف على رتم العمل هنا، ويتعرف على زملائه الجدد، قبل انطلاقة الموسم الجديد، نحن نستقبل لاعباً رائعاً".

وأكمل: "نجولو كانتي حالياً في حالة أفضل، وسنحاول أن نُقيّم حالته في مران اليوم، لبحث إمكانية المشاركة في المباراة، وسنعقد كذلك اجتماعاً مع الجهاز الطبي لمعرفة موقفه من لقاء الشرطة تحديداً، لكن شبه المؤكد أنه سيكون متاحاً من ربع النهائي".

وأكمل: "طارق تعرض لإصابة سيئة للغاية، إصابة أزعجتنا جميعاً بعد تدخل قوي وعنيف ضده، لكن لحسن حظه أنه بات في حالة أفضل خلال الوقت الراهن، وننتظر أن يتعافى بشكل تام، ولن نغامر به أبداً، ونعلم أنه لاعب بشخصية استثنائية، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي بمجرد أن يكون جاهزاً بنسبة 100%".

وواصل: "في الوقت الراهن تضم القائمة 9 لاعبين أجانب، وسنتخذ القرار النهائي بشأن اللاعب الراحل خلال الوقت المناسب، لن أكشف عن أي شيء الآن".

وأوضح: "ندرس إمكانية حصول رومارينيو على الجنسية السعودية، ليكون لاعبا محليا، لقد قضى فترة طويلة بالسعودية وأتمنى أن يحصل على الجواز السعودي، نحاول المضي قدما في هذا الشأن، والأمر سيعود بالنفع أيضا على المنتخب السعودي نفسه".

وأنهى تصريحاته قائلا: "هناك منتخبات تسير على هذا النهج في أوروبا وقطر أيضا، سنرى أولا إذا كانت اللائحة ستسمح بهذا الشأن، وأتمنى أن ننجح لكي نحتفظ بجميع اللاعبين الأجانب".