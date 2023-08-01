بعد شكاوى.. إزالة شعار “إكس” العملاق من فوق مقر تويتر

أُزيل شعار إكس المضيء العملاق، المثبت على سطح مبنى شركة إكس لتطبيقات التراسل المملوكة للملياردير إيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم تويتر، أمس الاثنين، بعد خلاف بين الشركة وسلطات مدينة سان فرانسيسكو، عقب ورود عدد كبير من الشكاوى من الجيران المحيطين بالمقر.

تثبيت الشعار على سطح مقر شركة تويتر الموجود في ماركيت ستريت بوسط مدينة سان فرانسيسكو، أوائل الأسبوع الماضي، كان جزءا من خطة إيلون ماسك لإعادة تسمية وتغيير شعار شبكة التواصل الاجتماعي إلى "إكس"

السلطات تجبر إيلون ماسك على إزالة الشعار

وقد سجلت إدارة المباني بالمدينة، عدد 24 شكوى تتعلق بانزعاجهم من شدة الإضاءة الصادرة من الشعار العملاق، الذي وضع فوق سطح مقر الشركة بوسط المدينة.

وانتقد عدد من السكان للعقارات المجاورة لمبنى تويتر؛ الأضواء المزعجة الصادرة منه، فيما أكد متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في مدينة سان فرانسيسكو، أنه عقب إزالة الشعار الجديد، سيجري تقدير رسوم على مالك العقار، لقيامه بتركيب شعار مضيء غير مصرح به.

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