تقارير متضاربة.. هل فعَّل باريس سان جيرمان الشرط الجزائي لديمبلي؟

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قام بتفعيل بند الشرط الجزائي في تعاقد عثمان ديمبلي مع برشلونة الإسباني.

ويملك عثمان ديمبلي شرطا جزائيا في عقده مع برشلونة يتيح لأي ناد التعاقد معه مقابل 50 مليون يورو قبل يوم أمس الإثنين، 31 يوليو 2023.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان أرسل أمس خطابا يبلغ فيه برشلونة بعزمه على دفع مبلغ 50 مليون يورو للتعاقد مع ديمبلي هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء الرسمي يفتح فترة خمسة أيام من المفاوضات بين الناديين لإنهاء الإجراءات مع اللاعب ودفع المبلغ المستحق.

وأوضحت أن ذلك يأتي لأن اللاعب، الذي يتدرب حاليًا في الولايات المتحدة مع برشلونة، قد اتخذ قراره بالتأكيد بالانتقال إلى صفوف "PSG".

وشددت الصحيفة الفرنسية على أن رسالة التفعيل المرسلة يوم الإثنين أرسلها باريس كاحتياط إذا لم يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة، بحيث يكون ديمبلي بكل الأحوال لاعبا باريسيًا يوم الأحد مهما حدث.

ولفتت إلى أن الصفقة سيتم حسمها بلا شك، لكن شروطها لم يتم تأكيدها بعد، لأن باريس سان جيرمان وبرشلونة سيبدآن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خارج إطار الشرط الجزائري.

ورغم أن ذلك قد يؤدي إلى دفع باريس سان جيرمان مبلغا أكبر، لكنه سيوفر ميزة للنادي الفرنسي حيث سيسمح له بوضع طرق دفع مختلفة، في الوقت الذي يتعين فيه على النادي الذي سيدفع الشرط الجزائي دفعه كاملا على الفور.

من جانبه، نفى فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، ما تردد حول تفعيل باريس سان جيرمان للشرط الجزائي.

وكتب صحفي "سكاي سبورتس" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "كما توقعت مصادر قريبة من الصفقة، لم يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبلي برابطة الليجا، البالغ 50 مليون يورو، لأن الوقت لم يسمح للنادي الفرنسي بفعل لك".

وأضاف فابريزيو رومانو: "الاتفاق الشفهي بين عثمان ديمبلي وباريس سان جيرمان ما زال ساري المفعول لمدة 5 سنوات".

واختتم خبير الميركاتو: "سيحاول باريس سان جيرمان وبرشلونة الاتفاق على الصفقة بصيغة جديدة في نهاية الأسبوع الحالي".

بذكر أن ديمبلي انتقل إلى برشلونة عام 2017، وخاض صاحب الـ26 عاما مع الفريق 185 مباراة بجميع المسابقات، سجل 40 هدفا وقدم 43 تمريرة حاسمة.

Dembélé clarity ⚠️🇫🇷

PSG have NOT activated La Liga €50m exit clause for Ousmane — expired and now valid for €100m.

By sending formal letter to Barça, PSG activated a ‘private’ clause.

It makes Dembélé available for same amount, €50m.

Deal to be sealed by end of the week. pic.twitter.com/fHSMrrT1Es

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023