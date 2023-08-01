وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع نظيره الإندونيسي

استقبل وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، بمطار حليم بيرداناكوسوما، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفور وصول الجانبين لمقر وزارة الدفاع الإندونيسية، أُجريت مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين.

واستعراض الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز حرس الشرف، تلاه عقد اجتماع مشترك، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تطويره وتعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدَّم عدد من رؤساء الشركات الدفاعية الإندونيسية عروضًا لوزير الدفاع حول قدراتها وخبراتها، وأحدث منتجاتها في المجال الدفاعي.

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