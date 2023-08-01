بفارق كبير.. الجمهوريون يؤيدون ترشح ترامب لولاية رئاسية جديدة

كشف استطلاع للرأي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وكلية سيينا، عن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصدر السباق الجمهوري بواقع 54% بفارق ضخم عن أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يقتصر ما يحظى به من تأييد على 17% من الناخبين الجمهوريين.

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وحصل على دعم 9% فقط بين الناخبين الذين لا يقل عمرهم عن 65 عاما، و13% ممن ليس لديهم شهادة جامعية، وفضل الجمهوريون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "محافظون جدا" ترمب بفارق 50 نقطة.

يتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه

وكشف الاستطلاع عن أنه لم يتصدر أي مرشح آخر أو يتجاوز نسبة التأييد البالغة 3%، فيما حصد ترامب 54% مقابل 17% لديسانتس.

الاستطلاع كشف أن ترامب يتمتع بمزايا حاسمة عبر كل مجموعة ديموغرافية ومنطقة وفي كل جناح أيديولوجي للحزب حيث تخلص الناخبون الجمهوريون من مخاوفهم بشأن تصاعد الخطر القانوني الذي يواجهه.

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وأظهر الاستطلاع فشل الحجج التي تسوق لها حملة ديسانتس بأنه أكثر قابلية للانتخاب من ترامب، وأنه سيحكم بشكل أكثر فعالية.