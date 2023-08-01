مؤشر سوق الأسهم السعودي يغلق على تراجع بنسبة 0.5 %

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.5 %، ليصل إلى 11636 نقطة، وبتداولات بلغت 5.417 مليار ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- نحو 212.809 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية 11.012 تريليون ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم توبي، والخدمات الأرضية، والحفر العربية، والمنجم، واللجين، الأكثر ارتفاعا.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

أما أسهم أنابيب الشرق، والصقر للتأمين، وملاذ للتأمين، وسدافكو، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضا.

مؤشر السوق الموازية "نمو"

وأغلق مؤشر السوق الموازية "نمو" على ارتفاع بنسبة 0.9 %، ليصل إلى 24715 نقطة، وبتداولات بلغت 68.455 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 7.112 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.384 مليار ريال.

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