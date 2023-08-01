أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في البطولة الخليجية لرياضة “البوتشيا”

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة اليوم، الوفود المشاركة في بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة "البوتشيا، والتي ستقام في ملعب الصالة الرياضية المغلقة في جامعة تبوك لمدة 4 أيام تحت شعار "أنتم منا ونحن منكم".

وخلال اللقاء، رحب أمير تبوك، بروساء وأعضاء الوفود المشاركة بالبطولة في نسختها الثانية والمقامة حاليا بمدينة تبوك، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد السعودي لرياضة البوتشيا، محسن آل إسماعيل.

وأعرب رؤساء وأعضاء الوفود عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا التجمع الرياضي الخليجي لذوي الإعاقة، منوهين برعاية ودعم أمير منطقة تبوك لبطوله تبوك الخليجية لرياضة "البوتشيا"، لتصبح واجهة رياضية مشرفة للرياضة في تبوك خاصة وفِي المملكة عامة.

الجدير بالذكر أن منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا المفتوحة في نسختها الثانية سوف تنطلق غدا الأربعاء بمشاركة 15 نادياً خليجيا ومحليا.

البطولة ينظمها نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة بالتعاون مع مركز المبادرات التنموية في إمارة منطقة تبوك وإشراف فني من الاتحاد السعودي للبوتشيا، وتعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة.

إقرأ أيضًا:

أمير تبوك يسلم 202 أسرة مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة

أمير منطقة تبوك: نحن محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في كافة نواحيه