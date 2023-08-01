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أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في البطولة الخليجية لرياضة “البوتشيا”

1 أغسطس 2023 · 2 minutes
الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة اليوم، الوفود المشاركة في بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة "البوتشيا، والتي ستقام في ملعب الصالة الرياضية المغلقة في جامعة تبوك لمدة 4 أيام تحت شعار "أنتم منا ونحن منكم".

أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في البطولة
أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في البطولة

وخلال اللقاء، رحب أمير تبوك، بروساء وأعضاء الوفود المشاركة بالبطولة في نسختها الثانية والمقامة حاليا بمدينة تبوك، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد السعودي لرياضة البوتشيا، محسن آل إسماعيل.

أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في البطولة
أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في البطولة

وأعرب رؤساء وأعضاء الوفود عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا التجمع الرياضي الخليجي لذوي الإعاقة، منوهين برعاية ودعم أمير منطقة تبوك لبطوله تبوك الخليجية لرياضة "البوتشيا"، لتصبح واجهة رياضية مشرفة للرياضة في تبوك خاصة وفِي المملكة عامة.

أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في البطولة
أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في البطولة

الجدير بالذكر أن منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا المفتوحة في نسختها الثانية سوف تنطلق غدا الأربعاء بمشاركة 15 نادياً خليجيا ومحليا.

البطولة ينظمها نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة بالتعاون مع مركز المبادرات التنموية في إمارة منطقة تبوك وإشراف فني من الاتحاد السعودي للبوتشيا، وتعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة.

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