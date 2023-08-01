الهيئة العامة للنقل تشكر القيادة بمناسبة الموافقة على لائحة الحقوق والالتزامات

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور قرار موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، التي تمثل نقلة نوعية نحو حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة.

اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ رئيس بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

وأكد أن القرار يأتي داعماً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وأنموذجًا للنقل المتكامل، حيث سيسهم في دعم مختلف أنماط النقل البري والبحري والسككي، ويعزز التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع، مشيرًا إلى أن اللائحة تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الركاب ومقدمي خدمات النقل، بما يضمن التحفيز على استخدام وسائل النقل العام، ويحافظ على الاستثمارات في مشاريع النقل ويعزز استدامتها.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، أن أهم أهداف اللائحة يتمثل في حفظ وحماية مستخدمي أنشطة النقل العام، وعدم التمييز بين الركاب في حق الاستفادة من الخدمات، إضافة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام أنشطة النقل المختلفة.