رقم قياسي جديد في أشواط مهرجان ولي العهد للهجن

تستعد النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن لتسجيل رقم قياسي جديد بملامسة أشواط النسخ الخمس لـ3000 شوط.

وانطلقت اليوم منافسات النسخة بأشواط المرحلة التمهيدية على أن تنطلق أشواط المرحلة النهائية يوم 28 من أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن تقام في النسخة الحالية من المهرجان 589 شوطًا على مرحلتين، تشهد فيها التمهيدية 350 شوطاً والنهائية 239 شوطًا.

نتائج أشواط الفترة المسائية لفئة المفاريد (بكار-قعدان) ضمن منافسات #مهرجان_ولي_العهد_للهجن 2023🥇 pic.twitter.com/TLgFWeH8oM — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) August 1, 2023

وسجلت النسخ الأربع من المهرجان إقامة 2348 شوطًا، بواقع 787 شوطًا في النسخة الأولى، و439 شوطًا في النسخة الثانية، و531 شوطًا في النسخة الثالثة، و591 شوطًا في النسخة الرابعة، حيث ستشكل النسخة الخامسة إقامة 2937 شوطًا.

الجدير بالذكر أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية أعلنت في 2018 تسجيل المهرجان أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم.

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ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبير من سمو ولي العهد لتطويره وفق رؤية طموحة، تحقق رغبات مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.

كما يعد المهرجان وجهةً رئيسية لملاك وعشاق الهجن، وحاضناً للموروث الأصيل، بإسهامه بمردودٍ إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.