المملكة تشارك في الاجتماع الثاني لإطار المعلومات الجيومكانية العالمية بالأمم المتحدة

شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، في الاجتماع الثاني للفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية العالمية (HLG-IGIF)، في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

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وقدّم آل صايل، عرضاً حيال ما تم العمل عليه من برامج وورش عمل بشأن الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، وتوصيات الاجتماع التاسع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية ذات العلاقة بفريق الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية باللجنة العربية.

وتناولت حلقة النقاش أبرز التحديات والفرص التي يمكن للجنة العربية اتخاذها لتقوية التواصل بين الدول الأعضاء لتنفيذ المسارات الاستراتيجية التسعة بما يخدم المصلحة الوطنية لكل دولة.

وفي الختام تم استعراض جهود الدول العربية وما قامت به من أعمال وإسهامات ضمن خطط الفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية.

وناقش الفريق آلية التعاون مع فرق العمل الموضوعية (Thematic Working Groups) ممثلة في الشبكة الأكاديمية وشبكة القطاع الخاص.

وترأس المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.