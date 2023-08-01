أخضر ناشئي اليد يدشن مشاركته العالمية بمواجهة ألمانيا

يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، الأربعاء، مشاركته في بطولة العالم بمواجهة منتخب ألمانيا.

تقام المباراة على صالة "مارينو تسفيتكوفيتش الرياضية" بمدينة أوبتيجا الكرواتية.

📊 Schedule of Saudi national team 🇸🇦 matches 🗓️ 2 - 13 August, 2023

📍 Croatia 🇭🇷 #PLAYTHEFUTURE pic.twitter.com/4fyQ83y5RH — Saudi Arabian Handball Federation (@sahfksa_en) August 1, 2023

وسيلعب ناشئو الأخضر البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم بجواره منتخبات ألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيخوض ناشئو الأخضر ثاني مواجهاته مع منتخب الأرجنتين يوم 3 أغسطس على نفس الصالة.

فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بلقاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 أغسطس.

ويعد هذا الظهور العالمي الثاني للأخضر في بطولة العالم للناشئين تاريخياً، بعد أن تواجد في بطولات كأس العالم مرة واحدة عام 2019 بمقدونيا.

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في المقابل يلعب ناشئو أخضر اليد بطولة العالم مكملاً الحلقة أسوةً بمنتخبي الرجال والشباب، بعد تحقيق إنجاز فريد لأول مرة في تاريخ اللعبة والألعاب الجماعية السعودية بحضور اليد السعودية بكل فئاتها الثلاث في بطولات العالم 2023.