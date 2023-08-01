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إغلاق مستودعات مخالفة ومصادرة أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بالرياض

1 أغسطس 2023 · < 1 minutes
أمانة منطقة الرياض
أمانة منطقة الرياض

أعلنت أمانة الرياض إغلاق عدة مستودعات غير نظامية، استغلتها عمالة مخالفة لتفصيل مراتب الأسرّة وتخزين الألومنيوم والأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر.

وأفادت أمانة الرياض، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً"، بمصادرة المضبوطات وإغلاق المستودعات التي رصدتها غرفة العمليات المشتركة، مؤكدة أن العقوبات النظامية ستطال المخالفين.

في سياق آخر، كانت أمانة جدة قد أعلنت ضبط موقع لتخزين وإنتاج منتجات "التبغ" مجهولة المصدر تديره عمالة بحي السلامة.

جاء ذلك خلال حملة ميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

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