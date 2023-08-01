إغلاق مستودعات مخالفة ومصادرة أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بالرياض

أعلنت أمانة الرياض إغلاق عدة مستودعات غير نظامية، استغلتها عمالة مخالفة لتفصيل مراتب الأسرّة وتخزين الألومنيوم والأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر.

وأفادت أمانة الرياض، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً"، بمصادرة المضبوطات وإغلاق المستودعات التي رصدتها غرفة العمليات المشتركة، مؤكدة أن العقوبات النظامية ستطال المخالفين.

أعين الرقابة ترصد مستودعات غير نظامية وسط #الرياض، استغلتها عمالة مخالفة في تدوير مراتب الأسرّة ومواد الألمنيوم.. غرفة العمليات المشتركة تصادر المضبوطات، وتغلق الموقع، والعقوبات ستطال المخالفين.. pic.twitter.com/NtY0pTkPdS — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 1, 2023

في سياق آخر، كانت أمانة جدة قد أعلنت ضبط موقع لتخزين وإنتاج منتجات "التبغ" مجهولة المصدر تديره عمالة بحي السلامة.

جاء ذلك خلال حملة ميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

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أمانة جدة: ضبط موقع لتخزين وإنتاج منتجات التبغ مجهولة المصدر