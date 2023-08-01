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المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة يصل إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم للشباب

1 أغسطس 2023 · < 1 minutes

وصلت بعثة المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم للشباب لفنون القتال المختلطة خلال الفترة من 2-5 أغسطس.

وضمت قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين: محمد القحطاني ومحمد الأحمدي وعبدالإله مير عالم، وهيف القحطاني، ونايل مرديني، ويوسف الريمي.

ويرأس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله الهزاع، ومحمد العزاني مساعداً للمدرب، وفيصل الشامي بصفته إدارياً.

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يذكر أن اللاعب عبدالإله مير عالم حقق ذهبية وزن 62 كجم في ذات البطولة في نسختها الماضية 2022.

كما حقق زميله اللاعب محمد القحطاني برونزية وزن أقل من 57 كجم.