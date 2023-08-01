المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة يصل إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم للشباب

وصلت بعثة المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم للشباب لفنون القتال المختلطة خلال الفترة من 2-5 أغسطس.

وضمت قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين: محمد القحطاني ومحمد الأحمدي وعبدالإله مير عالم، وهيف القحطاني، ونايل مرديني، ويوسف الريمي.

يوم واحد يفصلنا عن انطلاق بطولة العالم للشباب في أبوظبي

تمنياتنا لأبطالنا بالتوفيق وحصد الذهب 🥇 pic.twitter.com/9LdbSkQZOx — الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة (@smmafksa) July 31, 2023

ويرأس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله الهزاع، ومحمد العزاني مساعداً للمدرب، وفيصل الشامي بصفته إدارياً.

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يذكر أن اللاعب عبدالإله مير عالم حقق ذهبية وزن 62 كجم في ذات البطولة في نسختها الماضية 2022.

كما حقق زميله اللاعب محمد القحطاني برونزية وزن أقل من 57 كجم.