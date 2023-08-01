عضو لجنة التحكيم في مهرجان ولي العهد للهجن: تحكيم الأشواط وفق أعلى التقنيات

أكد عبدالعزيز الشطير، عضو لجنة التحكيم في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، أن اللجنة تستخدم أبرز التقنيات المتوفرة والحديثة لتحديد توقيت ومراكز المطايا المشاركة في أشواط المهرجان.

وأوضح الشطير أن اللجنة أنهت جميع تحضيراتها واستعداداتها للمهرجان في وقت كاف يتزامن مع حدة المنافسة التي تحضر بين المطايا المشاركة والتي تتنافس على جوائز المهرجان الأغلى.

نتائج أشواط الفترة الصباحية لفئة المفاريد (بكار-قعدان) ضمن منافسات #مهرجان_ولي_العهد_للهجن 2023🥇🐪 pic.twitter.com/Gq7KK2oDQx — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) August 1, 2023

وأضاف "يتم في أشواط المهرجان استخدام تقنية "الفوتو فينش" لالتقاط الصور عند خط النهاية".

ويحرص الاتحاد السعودي للهجن على اعتماد التقنية، حيث تصل دقة الكاميرات إلى 6000 جزء من الثانية، وبفارق زمني يقل عن 3 في الألف من الثانية، وتمت الاستعانة بها من مبدأ نزاهة إعلان نتائج المطايا الفائزة في الأشواط.

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ويشرف على تشغيل التقنية في لجنة التحكيم الرئيسة، كوادر سعودية إضافة إلى محكمين عالميين، كما تتيح اللجنة الفرصة للملاك والمشاركين في مشاهدة اللقطات، عبر قنوات المهرجان الرسمية.