اللجنة الفنية الدولية للمبارزة تناقش استعدادات المملكة لاستضافة بطولة العالم للمبارزة 2024

عقد أحمد الصبان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة، اجتماعًا مع زياد فرجاني رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للمبارزة، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد.

جاء ذلك على هامش بطولة العالم للمبارزة (عمومي) التي اختتمت أمس في مدينة ميلان الإيطالية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات واستعدادات المملكة لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام في أبريل 2024، ومراجعة جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالبطولة.

كانت قريــبــة ⏱️ السعـودية تُحـرج المصـنف الأول على العـالـم و تغـادر بصـعـوبة من دور الـ ٣٢ في مباراة للتـاريخ 📌 بطــولة العــالــم للعمومي 🇮🇹 ✨ دور الــ ٣٢ 🤺 فــرق الابــيــه - رجـال السـعـودية 🇸🇦 ٤١ ❌ فــرنــسا 🇫🇷 ٤٥ هـاردلك لرجـال #أخضر_المبارزة 🇸🇦 https://t.co/GY10GVIK6J pic.twitter.com/uAKmebtAiJ — الاتـحاد السـعودي للمبـارزة (@FencingKsa) July 28, 2023

كما نوقش تحديد موعد زيارة وفد الاتحاد الدولي للمبارزة للمملكة، والاطلاع على مرافق وتجهيزات الصالة الرياضية التي ستقام عليها منافسات البطولة، وأماكن سكن الوفود والحكام والتدريبات، وكل المعدات الخاصة بالبطولة، إضافة إلى مقرات المعسكر الدولي الذي يسبق البطولة.

اقرأ أيضا.. كريستيانو رونالدو يواصل عادته الخارقة مع النصر

ويشارك في هذا الحدث العالمي أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 400 شخص يمثلون الجهازين الإداري والفني والحكام وبقية اللجان العاملة.