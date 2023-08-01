الأخبار المحلية

إزالة علامة “X” من فوق مقر تويتر

1 أغسطس 2023 · < 1 minutes
إزالة مجسم "X" من فوق مقر تويتر

أزلت شركة تويتر مجسماً لشعار "X" من فوق مقرها في سان فرانسيسكو بعد شكاوى المواطنين من شدة إضاءته ليلاً.

ووضع المجسم في في مقر الشركة في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة، فيما تسببت إنارته القوية في إزعاج للمواطنين في المباني المجاورة.

اقرأ أيضاً:

تويتر” تستحوذ على اسم مُستخِدم يحمل شعارها الجديد “X”

وفي وقت سابق، نشر مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قفيديو للافتة.