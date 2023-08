إزالة علامة “X” من فوق مقر تويتر

أزلت شركة تويتر مجسماً لشعار "X" من فوق مقرها في سان فرانسيسكو بعد شكاوى المواطنين من شدة إضاءته ليلاً.

ووضع المجسم في في مقر الشركة في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة، فيما تسببت إنارته القوية في إزعاج للمواطنين في المباني المجاورة.

The flashing ‘X’ sign atop the San Francisco, California, headquarters of Elon Musk’s company, the platform formally known as Twitter, was removed on Monday, three days after it was installed. pic.twitter.com/eyesNmoZlj

— CBS News (@CBSNews) August 1, 2023