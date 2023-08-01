رسميًا.. النصر يعلن تعاقده مع ساديو ماني

أعلن نادي النصر، منذ قليل، تعاقده مع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

ونشر النصر، الثلاثاء، مقطع فيديو للاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفق معه تعليق: "بصـوووووت واحد، ساديو ماني".

ومن المنتظر أن يلتحق ساديو ماني بمعسكر النصر في الطائف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبدأ ماني مسيرته في بلاده مع جينيراشيون فوت ثم ميتز الفرنسي وريد بل سالزبورج النمساوي.

قبل الانتقال إلى إنجلترا لساوثهامتون وليفربول إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.

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وحقق ماني العديد من الإنجازات في مسيرته، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية مع ليفربول، إضافة إلى الدوري والسوبر الألماني مع بايرن ميونخ.

كما قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز مع السنغال أيضا بلقب كأس أمم إفريقيا 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد.