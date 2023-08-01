الأهلي يهزم الشمال القطري بخماسية في أول ظهور لمحرز وسانت ماكسيمين

حقق النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، فوزًا كبيرًا على نظيره الشمال القطري وديًا بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

شهدت المباراة تألق لاقت للبرازيلي روبرتو فيرمينو، وأول ظهور للجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

وانضم الثلاثي فيرمينو ومحرز وسانت ماكسيمين إلى صفوف الأهلي العائد إلى دوري المحترفين السعودي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

افتتح فيرمينو لاعب ليفربول السابق، الذي انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال مجاني في مطلع الشهر الماضي، التسجيل بعد مرور 37 دقيقة من انطلاق اللقاء.

وبعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل سانت ماكسيمين لاعب نيوكاسل يونايتد السابق الهدف الأول له بقميص النادي.

قبل أن يضيف فيرمينو الهدف الثالث للاهلي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 68.

وسجل عبد الباسط هندي وفهد الرشيدي هدفاً لكل منهما في الدقيقتين 74 و86.

اقرأ أيضا.. كريستيانو رونالدو يواصل عادته الخارقة مع النصر

وكان محرز قد انضم إلى النادي الأهلي لمدة أربع سنوات في نهاية الشهر الماضي بعد موسم فاز فيه مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.