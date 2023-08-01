فابينيو يصل السعودية استعدادا للانضمام إلى الاتحاد

وصل النجم البرازيلي الدولي فابينيو المنضم حديثًا لصفوف الاتحاد، الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية تمهيدًا لانضمامه للفريق.

وكان الاتحاد قد أعلن في بيان حصوله على توقيع فابينيو، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن الجوانب المادية.

وأضاف: "يأتي التعاقد مع اللاعب العالمي فابينيو في إطار جهود شركة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة، التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليا ودوليا".

🎥| فابينهو في جـدة 🇧🇷🤩 pic.twitter.com/Y3dj3zZjWp — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 1, 2023

وفقًا لتقارير، من المقرر أن يحصل نادي ليفربول على 45 مليون يورو مقابل بيع فابينيو.

وبات فابينيو ثاني لاعب يرحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي وينضم للدوري السعودي، بعد القائد جوردان هندرسون الذي انضم للاتفاق.

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وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع 5 صفقات في الصيف الجاري وهم الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، وسلطان الفرحان القادم من صفوف الرائد، وصالح العمري.