بعد انضمامه للنصر.. بايرن ميونخ يودع ساديو ماني

حرص كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على توجيه الشكر إلى النجم السنغالي ساديو ماني، بعد رحيله عن صفوف الفريق البافاري.

وأعلن نادي النصر، الثلاثاء، تعاقده مع السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ وليفربول السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دريسن عبر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، الثلاثاء "نود أن نشكر ساديو ماني على الموسم الماضي".

Sadio Mané has joined Al Nassr from FC Bayern. Merci and all the best in the future, Sadio! ℹ️ https://t.co/rfDFU8hDYV pic.twitter.com/cHQ3pRatZM — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 1, 2023

وأضاف "لقد كان عامًا صعبًا بالتأكيد بالنسبة له، إذ تعرض للإصابة قبل بطولة كأس العالم وفشل في المشاركة مع السنغال التي قادها سابقًا إلى الفوز الأول في كأس أمم أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم".

وتابع الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ "ونظرًا للفترة الطويلة التي قضاها خارج الملاعب، لم يتمكن من المساهمة بالشكل الذي نأمل جميعًا وكما يأمل هو نفسه في بايرن ميونخ".

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واختتم "ولذلك، اتخذنا قرارًا مشتركًا بأن يبدأ فصلاً جديدًا في حياته المهنية ويبدأ من جديد في ناد آخر، نتمنى له كل التوفيق والنجاح في التحديات القادمة مع النصر".