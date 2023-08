بعد انضمامه للنصر.. بايرن ميونخ يودع ساديو ماني

حرص كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على توجيه الشكر إلى النجم السنغالي ساديو ماني، بعد رحيله عن صفوف الفريق البافاري.

وأعلن نادي النصر، الثلاثاء، تعاقده مع السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ وليفربول السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دريسن عبر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، الثلاثاء "نود أن نشكر ساديو ماني على الموسم الماضي".

Sadio Mané has joined Al Nassr from FC Bayern.

Merci and all the best in the future, Sadio!

ℹ️ https://t.co/rfDFU8hDYV

