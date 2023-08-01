القمر العملاق يضيء سماك تبوك

أضاء القمر البدر لشهر محرم سماء المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يمثل أقرب قمر عملاق لهذا العام 2023م.

وصدت عدسة "واس" القمر العملاق وهو يزين سماء تبوك.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد ذكرت في وقت سابق أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد اليوم الثلاثاء 1 أغسطس اكتمال قمر محرم.

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وذكرت "فلكية جدة" أنه: "سيصل أقرب قمر عملاق لحظة الاكتمال عند الساعة 09:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة 357.528 كيلومترًا، وهذا سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالى 14% وإضاءته أكبر بحوالى 30%، مقارنة بما يكون عليه في أبعد مسافة له "الأوج" من الأرض،وسيكون مشاهدًا طوال الليل".