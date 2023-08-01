اليوم.. انطلاق آخر مباريات دور المجموعات لـ”كأس الملك سلمان”

تنطلق اليوم، الأربعاء، آخر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويشهد اليوم إقامة 4 مباريات؛ إذ سيلتقي في المجموعة الأولى الاتحاد صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط، الذي حجز أولى البطاقات المؤهلة إلى دور الثمانية، بنظيره الشرطة العراقي الذي يملك 4 نقاط من انتصار وتعادل.

وتُقام المبارة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

فيما يشهد ملعب مدينة الملك سعود الرياضة في الباحة الكلاسيكو التونسي بين الترجي صاحب النقطة الوحيدة بنظيره الصفاقسي، علماً بأن الأخير ضمن عدم التأهل بعد خسارته من الاتحاد يوم الأحد الماضي.

ويأمل الترجي التونسي في الفوز على نظيره الصفاقسي، وانتصار الاتحاد على الشرطة العراقي ليتأهل بفارق الأهداف.

اقرأ أيضاً:

ضمن فعاليات “كأس الملك سلمان”.. انطلاق ورشة عمل “صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية”

ويلتقي الهلال صاحب النقطة الوحيدة بنظيره الوداد المغربي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، علماً بأنه يتوجب على الهلال الفوز وانتظار نتيجة مباراة السد القطري بأهلي طرابلس الليبي، التي ستقام في ملعب نادي ضمك، إذ يدخل السد برصيد 4 نقاط متصدرًا المجموعة وفي رصيد الفريق الليبي نقطتين.