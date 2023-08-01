نجم باريس سان جيرمان يقترب من الهلال

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أبقى فيراتي خارج التشكيلة خلال مباراة إنتر ميلان الودية.

وأضاف الموقع الإيطالي أن إنريكي لم يمنح فيراتي أي دقيقة حتى خلال الشوط الثاني، وبذلك قد يكون إشارة لاقتراب ماركو من الرحيل عن باريس.

ولفت الموقع إلى أن فيراتي لديه بالفعل اتفاق على الراتب ومدة العقد مع مسؤولي نادي الهلال، وأن النجم الدولي الإيطالي جاهز للانتقال إلى الدوري السعودية.

وأشار الموقع في تقريره إلى أنه رغم اتفاق فيراتي مع الهلال، إلا أن الأخير لم يتوصل لاتفاق نهائي مع باريس على قيمة الصفقة، خاصة أن باريس يطلب الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون يورو.

ويستعد الهلال لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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ويحتل الهلال المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط، بعد تعادله سلبيًا مع أهلي طرابلس الليبي، وخسارته أمام السد القطري.