الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء حالة الطقس في المملكة، مشيراَ إلى استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان,كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان و عسير.

درجات الحرارة في المملكة

مع استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة توقع المركز، أن تسجل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 45 درجة، في حين تكون العظمى في المدينة المنورة 42 درجة، وفي الرياض تسجل العظمى 46 درجة.

وتكون الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة عظمى في المملكة بتسجيلهما 48 درجة، يليهما الدمام والخرج وروضة التنهات وصحراء الدهناء والصمان بتسجيل 47 درجة.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى المتر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

شبورة مائية

هذا ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تواجد شبورة مائية وضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدي الرؤية الأفقية، على محافظتيّ ينبع وبدر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 من صباح اليوم, وتستمر حتى الساعة 8 صباحاً.

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