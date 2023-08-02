اجتماع الطاولة المستديرة السعودية البرازيلية يبحث فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات

عقد أمس الثلاثاء، اجتماع الطاولة المستديرة السعودية البرازيلية، في مدينة ساو باولو البرازيلية، بحضور وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من البلدين، بمشاركة عددٍ من المسؤولين الحكوميين وأكثر من 30 شركة سعودية، و90 شركة برازيلية.

الاجتماع ناقش فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والبرازيل، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية.

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كما بحث الاجتماع، تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، باللإضافة إلى بحث أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة، والتعدين، والبتروكيماويات، ومعالجة الأغذية، والزراعة، والبناء، والتشييد، والعقارات، وسبل تعزيزها وفرص زيادة استثمارات الشركات السعودية والبرازيلية.

أيضًا تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية المحتملة في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، والتعدين، والدفاع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والمجال الجوي، والبيئة، والرياضة، والترفيه وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك في المملكة والبرازيل.

يذكر أن الاجتماع يأتي كخطوة لاحقة لدعم نتائج منتدى الاستثمار السعودي البرازيلي الذي عقد الاثنين الماضي، بمشاركة واسعة من مسؤولي البلدين وممثلي القطاع الخاص والشركات.

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