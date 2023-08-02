“كفاءة الإنفاق” توقّع اتفاقية إطارية لخدمات الإنترنت للجهات الحكومية

وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو"، اتفاقية إطارية لتغطية خدمات الإنترنت والدوائر الرقمية لكافة الجهات الحكومية مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص.

حضر مراسم التوقيع محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وممثل الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

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وتهدف الاتفاقية، إلى رفع كفاءة المشتريات الرقمية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وتسريع وصولها للجهات الحكومية، وتسريع عملية دفع المستخلصات المالية للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، فضلًا عن توحيد أسعار ومواصفات المنتجات والخدمات.

وتُسهم الاتفاقية في دعم رحلة التحول الرقمي في المشتريات الحكومية وتعزيز الابتكار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ورفع التنافسية، إضافةً إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المُقدمة.

وقد أعلنت هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في وقتٍ سابق عن الأدلة الاسترشادية لهذه الاتفاقيات على الموقع الإلكتروني للهيئة وحسابات التواصل الاجتماعي، والتي تُسهم في رفع نضج المشتريات الحكومية وآلية الحصول على الخيارات والحلول المناسبة عند تأمين الخدمات المطلوبة حسب الاحتياج الفعلي.

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