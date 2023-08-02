السفير طوله يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا

رفع السفير الدكتور عبد الله بن خالد طوله، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا.

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وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يعينه ويوفقه لأداء مهام عمله على أكمل وجه لتحقيق الآمال والتطلعات فيما يخدم مصالح المملكة ويعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.