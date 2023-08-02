“الخارجية” تُطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني بريطانيا وإيرلندا لدخول المملكة

أطلقت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لدخول المملكة.

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وتتيح ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة، زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.

وتعد هذه الميزة تسهيلًا متقدمًا في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكة.

وتمنح للراغبين في زيارة المملكة لأغراض "الأعمال، السياحة، الدراسة والعلاج".

وتتمثل آلية الحصول على الإعفاء، في: