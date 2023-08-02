منصة “استطلاع” تطرح 37 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنها

أعلنت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، طرح 37 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية.

يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"، في إطار تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حول طرح تلك المشروعات قبل إقرارها، فضلًا عن إشراك الجميع في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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ونوهت المنصة إلى أبرز المشروعات المطروحة، وهي مشروع "اشتراطات تقديم خدمة النقل البري ومستندات النقل بالعبور، والتي تسعى من خلاله هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى خفض تكاليف التشغيل، وكذلك مشروع "تعديل تنظيم الدعم السكني"؛ والذي تطرحه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى مشروع "نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة"؛ الذي تطرحه هيئة الهلال الأحمر السعودي.

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