مفتي المملكة يتسلّم تقرير فرع رئاسة الإفتاء بالشرقية لخدمة الحجاج

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية فهد المهيريس، الذي سلّم لسماحته تقرير مبادرة خدمة حجاج بيت الله الحرام (مناسككم ميسرة).

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وشكر المفتي، مدير فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية، على ما يقدمه الفرع من جهود ومشاركات.

واستمع المفتي إلى شرح عن ما قام به الفرع خلال العام من مبادرات لخدمة المواطنين والمقيمين تيسيرا لأمورهم.

من جهة أخرى استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه، مدير فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية، الذي سلّمه تقرير مبادرة خدمة حجاج بيت الله الحرام (مناسككم ميسرة).

وأشاد العواد، بما قدمه منسوبو الفرع من جهود وأعمال لإنجاح هذه المبادرة.