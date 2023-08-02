نشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، جانب من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال غسل الكعبة المشرفة.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشرَّف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، اليوم، بغسل الكعبة المشرّفة.

اقرأ أيضًا: برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من المسؤولين.

وفور وصوله قام بغسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرّفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقتٍ مبكرٍ من قِبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عقب ذلك أدّى نائب أمير منطقة مكة المكرّمة ركعتَي الطواف.