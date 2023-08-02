مجلس الضمان الصحي يحدد تكاليف أتعاب استشارة الطبيب

حدد مجلس الضمان الصحي، الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب لتتراوح من 100 ريال إلى 150 ريالا للطبيب العام.

وأضاف المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تكلفة الاستشارة للأخصائي والاستشاري من 200 ريال إلى 300 ريال، فيما تصل قيمة الاستشارة بالتخصصات ذات الندرة وما في حكمها إلى 400 ريال.

ونوه مجلس الضمان الصحي، أن تكاليف أتعاب استشارة الطبيب تم تحديدها حسب بنود وثيقة الضمان الصحي الأساسية.

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