الصندوق السعودي للتنمية يزور دولة غرينادا لبحث سبل التعاون الإنمائي

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بدولة رئيس وزراء غرينادا ديكون ميتشل، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق له لعدد من دول الكاريبي.

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جرى خلال اللقاء، مناقشة الأولويات في المشروعات الإنمائية المستقبلية في غرينادا، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التنموي المشترك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وثمن رئيس وزراء غرينادا خلال اللقاء، جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، ببناء شراكة إنمائية وثيقة مع غرينادا، تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وقال إن غرينادا تعمل مع الصندوق السعودي للتنمية على مناقشة إبرام اتفاقية لدعم مشروعات البنية التحتية الكبرى التي من شأنها معالجة قدرة غرينادا على التصدي لآثار التغير المناخي والتخفيف منها، وذلك في بعض المناطق السياحية الحضرية والريفية الرئيسية، بما في ذلك السواحل البحرية والشواطئ.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن هذه الزيارة تأتي لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، كما تجسّد حرص الصندوق على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في دول الكاريبي".

ويولي الصندوق السعودي للتنمية، اهتمامًا بالغًا بدعم التنمية في الدول النامية، إذ قدم منذ تأسيسه أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 84 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، وذلك في مختلف القطاعات الإنمائية الحيوية التي من شأنها تطوير البنية التحتية لتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في البلدان المستفيدة.