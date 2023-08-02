مدن المملكة تستقبل 22.7 مليون زائر لفعاليات “الترفيه” خلال 6 أشهر

بلغ عدد زوار فعاليات "الترفيه" التي شهدتها 120 مدينة ومحافظة بالمملكة 22.7 مليون زائر، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه.

وجاءت فعاليات الهيئة العامة للترفيه خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، موزعة على المدن الكبرى وعدد من المحافظات في مختلف مناطق المملكة.

أكثر من 22 مليون زيارة لفعاليات #هيئة_الترفيه خلال النصف الأول من 2023 ❤️

في 120 مدينة ومحافظة حول المملكة 😍🇸🇦 pic.twitter.com/PvA8Doc276 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 2, 2023

وتميزت تلك الفعاليات بتلبية الاحتياج الترفيهي المتنوع لدى الزوار، ما أدى إلى زيادة معدل الفعاليات الترفيهية المقدمة لسكان وزوار المملكة خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه عملت طوال النصف الأول من العام الجاري على استحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة زوار فعالياتها في الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات المخصصة للألعاب والتسوق، إضافة إلى توليد آلاف الوظائف، وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

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