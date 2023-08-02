جنوب السودان تدعم عقد القمة “السعودية – الأفريقية” الأولى بالمملكة

أعلنت جمهورية جنوب السودان دعمها لعقد القمتين السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة، في المملكة هذا العام.

جاء ذلك، عقب لقاء المستشار في الديوان الملكي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، دينق داو دينق، وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف لجمهورية جنوب السودان، في العاصمة جوبا، إذ جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

دعم إكسبو 2030 الرياض

وأعلن وزير الخارجية الجنوب السوداني المكلف، في مؤتمر صحفي، دعم بلاده للمملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض، معرباً في نفس الوقت عن ترحيب جمهورية جنوب السودان بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الافريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.

من جهته عبر "قطان" عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجنوب السودان.

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