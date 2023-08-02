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“أخضر 18” يتغلب على فالنسيا الإسباني ضمن بطولة كوتيف الدولية

2 أغسطس 2023 · < 1 minutes

نجح المنتخب السعودي لسن 18 عامًا، في التغلب على فريق فالنسيا الإسباني تحت 19 عامًا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن بطولة كوتيف الدولية.

وافتتح أهداف المنتخب السعودي اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة 42 من مجريات المباراة، في حين أضاف زميله حسان إدريس الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروجيرر اللقاء بقائمة مكونة من:

عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، عبدالرحمن سحاري، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، علي الفهمي، مهدي العبود، علي المهداوي، حسان إدريس، عبدالرحمن العنزي، ثامر الخيبري.

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