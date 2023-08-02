“أخضر 18” يتغلب على فالنسيا الإسباني ضمن بطولة كوتيف الدولية

نجح المنتخب السعودي لسن 18 عامًا، في التغلب على فريق فالنسيا الإسباني تحت 19 عامًا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن بطولة كوتيف الدولية.

وافتتح أهداف المنتخب السعودي اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة 42 من مجريات المباراة، في حين أضاف زميله حسان إدريس الهدف الثاني في الدقيقة 49.

أخضر 18 يتغلب على فريق فالنسيا الإسباني بنتيجة 2-0 ضمن بطولة كوتيف الدولية في إسبانيا 🔽.

🔗 https://t.co/O60Bsk0S73 . #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/BRblbrSPEa — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 1, 2023

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروجيرر اللقاء بقائمة مكونة من:

عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، عبدالرحمن سحاري، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، علي الفهمي، مهدي العبود، علي المهداوي، حسان إدريس، عبدالرحمن العنزي، ثامر الخيبري.

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