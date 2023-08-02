السد يتفوق على أهلي طرابلس ويصعد لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

خطف فريق السد القطري بطاقة العبور نحو ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقامة على الأراضي السعودية.

وتمكن السد من التفوق على نظيره أهلى طرابلس الليبي بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية المقامة على الأراضي السعودية.

وانتهى شوط المباراة الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني نجح السد في خطف هدف الفوز في الدقيقة 89 من زمن اللقاء عن طريق باولو أوتافيو.

وبهذا الفوز، نجح السد في حسم صعوده لربع نهائي البطولة العربية متصدرًا عن المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات.

ورافق الهلال نظيره السد لنفس الدور بعدما تمكن "الزعيم" من الفوز على الوداد المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن يواجه السد القطري صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى في دور الثمانية.

وتضم المجموعة الأولى أندية كل من الاتحاد والترجي والصفاقسي التونسيان والشرطة العراقي.