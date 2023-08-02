بالعلامة الكاملة.. الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان ويضرب موعدًا مع الهلال

واصل الاتحاد سلسلة انتصاراته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكامة دون خسارة بعد الفوز على الشرطة العراقي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أقيمت المباراة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في ختام منافسات المجموعة الأولى.

سجل ثنائية الاتحاد أحمد بامسعود (36) والفرنسي كريم بنزيما من ركلة جزاء (84).

بينما سجل هدف الشرطة العراقي النيجري بوبكر عبدالمجيد (80).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما بقي الشرطة على رصيده 4 نقاط وتأهل أيضًا للدور ربع النهائي.

في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية🏆 الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو سعودي عربي🇸🇦🔥#الشرطة_العراقي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/YTCUCvCZWJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد في ربع النهائي الهلال وصيف المجموعة الثانية في قمة سعودية عربية تقام في الطائف.

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بينما يتجه الشرطة إلى أبها لمواجهة السد القطري متصدر المجموعة الثانية، يوم السبت المقبل.