أخبار الرياضة

بالعلامة الكاملة.. الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان ويضرب موعدًا مع الهلال

2 أغسطس 2023 · < 1 minutes

واصل الاتحاد سلسلة انتصاراته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكامة دون خسارة بعد الفوز على الشرطة العراقي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أقيمت المباراة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في ختام منافسات المجموعة الأولى.

سجل ثنائية الاتحاد أحمد بامسعود (36) والفرنسي كريم بنزيما من ركلة جزاء (84).

بينما سجل هدف الشرطة العراقي النيجري بوبكر عبدالمجيد (80).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما بقي الشرطة على رصيده 4 نقاط وتأهل أيضًا للدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد في ربع النهائي الهلال وصيف المجموعة الثانية في قمة سعودية عربية تقام في الطائف.

اقرأ أيضًا: بالأرقام.. أغلى صفقات الدوري السعودي بعد انضمام ماني للنصر

بينما يتجه الشرطة إلى أبها لمواجهة السد القطري متصدر المجموعة الثانية، يوم السبت المقبل.