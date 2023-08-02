الترجي والصفاقسي يودعان “كأس الملك سلمان” بعد التعادل السلبي

اصطحب الترجي التونسي مواطنه الصفاقسي وودعا معاً، بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، من دور المجموعات، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بالتعادل السلبي.

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وأقيمت المبارة على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة العربية 2023.

وبات الترجي في المركز الثالث بنقطتين بجدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، في حين يقع الصفاقسي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وبهذا، يودع الفريقان منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية رسمياً، بينما تأهل الاتحاد، المتصدر بـ9 نقاط، والشرطة العراقي، الوصيف بـ4 نقاط، إلى دور ربع نهائي كأس الملك سلمان.

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