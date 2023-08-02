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أخضر الكرة الطائرة للناشئين في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الأولى

2 أغسطس 2023 · < 1 minutes

أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات الناشئين للكرة الطائرة تحت 19 عامًا التي ستستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 15 إلى 25 أغسطس من الشهر الحالي، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى رفقة قطر والأردن ولبنان.

فيما جاءت منتخبات البحرين والكويت وسوريا والإمارات في المجموعة الثانية.

ويواصل المنتخب السعودي للناشئين تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الخارجي في مدينة يالوفا التركية بإشراف المدرب الصربي زدينكو.

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وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، ويتخلل المعسكر العديد من المباريات التجريبية للوقوف على التشكيلة المناسبة.