أخضر الكرة الطائرة للناشئين في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الأولى

أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات الناشئين للكرة الطائرة تحت 19 عامًا التي ستستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 15 إلى 25 أغسطس من الشهر الحالي، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى رفقة قطر والأردن ولبنان.

فيما جاءت منتخبات البحرين والكويت وسوريا والإمارات في المجموعة الثانية.

📝|| قرعة بطولة غرب آسيا أخضر الطائرة

في مجموعة قطر والاردن ولبنان #بطولة_غرب_آسيا_الأولى_للناشئين_بالسعودية pic.twitter.com/OEpey6g7YI — الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (@ksavollyball) August 2, 2023

ويواصل المنتخب السعودي للناشئين تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الخارجي في مدينة يالوفا التركية بإشراف المدرب الصربي زدينكو.

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وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، ويتخلل المعسكر العديد من المباريات التجريبية للوقوف على التشكيلة المناسبة.