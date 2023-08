الشباب يقدم عرضًا رسميًا للبرازيلي ويليان

قدّم نادي الشباب عرضًا رسميًا للبرازيلي ويليان، جناح فولهام الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو.

وكتب فابريزو رومانو عبر حسابه على (تويتر)، الأربعاء: "اقترب الشباب السعودي من جناح فولهام ويليان بعرض رسمي".

وأضاف: "وقع ويليان صفقة جديدة مع فولهام قبل 10 أيام لكن الشباب يصرون، ويتحدث اللاعب الآن للنادي بشأن الاقتراح".

EXCL: Saudi side Al Shabab approached Fulham winger Willian with formal bid as they have concrete interest 🚨⚪️⚫️🇸🇦

Willian signed new Fulham deal 10 days ago but Al Shabab are insisting — and player’s now speaking to the club about the proposal. pic.twitter.com/Wjh1w4duLo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023