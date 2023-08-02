أخبار الرياضة

الشباب يقدم عرضًا رسميًا للبرازيلي ويليان

2 أغسطس 2023 · < 1 minutes

قدّم نادي الشباب عرضًا رسميًا للبرازيلي ويليان، جناح فولهام الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو.

وكتب فابريزو رومانو عبر حسابه على (تويتر)، الأربعاء: "اقترب الشباب السعودي من جناح فولهام ويليان بعرض رسمي".

وأضاف: "وقع ويليان صفقة جديدة مع فولهام قبل 10 أيام لكن الشباب يصرون، ويتحدث اللاعب الآن للنادي بشأن الاقتراح".

وخاض ويليان، البالغ من العمر 34 عامًا، 30 مباراة رفقة فولهام في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

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وسبق لويليان اللعب في صفوف تشيلسي، وتوج معه بلقب البريميرليج (مرتين)، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.