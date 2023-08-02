الوليد بن طلال رداً على طلب هلاليين لاعب عالمي: النادي بأيدٍ أمينة

استوقف مشجعون لنادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال خلال قيادة دراجته الهوائية، في أحد شوارع المملكة، رفقة أحد أصدقائه.

وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طلب خلاله المشجعون من الأمير الوليد بن طلال تدعيم صفوف الزعيم بنجم عالمي، على خطى الأندية المختلفة التي تعاقدت أخيراً مع عدد من نجوم الكرة العالمية.

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وقال أحد المشجعين، موجهاً حديثه لـ"بن طلال: "لا تترك الهلال يا أبو خالد، الهلال الهلال، إن شاء الله ما تقصر، نبي لاعب عالمي".

ورد "بن طلال" على المشجعين الهلاليين مطمئناً إياهم بالقول: "الهلال في أيدٍ أمينة".

يُذكر أن الأمير الوليد بن طلال هو أحد أكبر الداعمين لنادي الهلال، وسبق وأن قدّم عدداً من المكافآت المالية للفريق، كما أنه عضو شرف نادي الهلال.