مشروع جديد لـ”الوطنية للإسكان” بجدة يوفّر 470 وحدة سكنية

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC، اليوم الأربعاء، مشروع "المرسى"، وهو خامس مشاريعها في ضاحية سدايم بجدة.

ويمتد مشروع "المرسى" على مساحة إجمالية تجاوزت 127 ألف مترًا مربعًا، موفّرًا أكثر من 470 وحدة سكنية من نوع "فيلا" تتراوح مساحاتها ما بين 296-337 مترًا مربعًا، بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تتسم بأعلى معايير الجودة والاستدامة في بيئة سكنية تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة لتمنح السكان أسلوبًا مبتكرًا للعيش.

بناء وتطوير أكثر من 8000 وحدة

وتمتد ضاحية سدايم على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتستهدف بناء وتطوير أكثر من 8000 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس،تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من أصل الهوية الحجازية لبناء بيئة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمة، كما تقع في موقع إستراتيجي في شمال أبحر بالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية المهمة.

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