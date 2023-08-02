أوسوريو: طريقة لعب الزمالك ستحد من خطورة رونالدو

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك المصري، إن طريقة لعب فريقه هي التي ستحد من خطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ونجم النصر.

ويستعد النصر لمواجهة الزمالك، الخميس، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ويحتاج الزمالك للفوز على وصيف بطل السعودية للتأهل لدور الثمانية أو التعادل مع خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري في المباراة الأخرى للمجموعة الثالثة.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء قبل لقاء النصر: "أقرب لاعب من رونالدو سيراقبه، لم أحدّد لاعباً معيناً".

وأضاف: "رونالدو الأفضل في العالم ويستطيع تغيير النتيجة، لكن أسلوبنا في اللعب سيقلل خطورته".

وتطرق المدرب الكولومبي للإمكانات المادية للنصر وانضمام قائد السنغال ساديو ماني للفريق، قائلًا: "الإمكانات المالية للنصر كبيرة ولديه أفضل لاعبين في جميع المراكز وخاضوا تجارب في أوروبا".

اللعب ضد النصر فرصة جيدة

وأكمل: "التعاقد مع ماني رائع وستكون فرصة جيدة إذا لعبنا ضد فريق يضم لاعباً مثله، من المهم أن يواجه مدافعو المنتخب الأولمبي بالزمالك لاعبين مثل ماني ورونالدو".

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وتابع أوسوريو: "الزمالك يلعب ضد فريق كبير. نحن جاهزون وإذا خضنا مباراة مثل التي لعبناها ضد الشباب سنحقق نتيجة جيدة، كرة القدم 11 لاعباً أمام 11 أخرين".

واختتم: "اللعب ضد النصر فرصة جيدة ونتمنى تمثيل الكرة المصرية بشكل قوي".

وبدأ الزمالك البطولة بتحقيق فوز كبير بنتيجة 4 - صفر على الاتحاد المنستيري قبل الخسارة بهدف من ركلة جزاء أمام الشباب.