إدارة الهلال تقرر الاستغناء عن عبدالله الحمدان

قررت إدارة نادي ‎الهلال الاستغناء عن عددًا من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستقرت إداره "الزعيم" على الاستغناء عن عدة لاعبين محليين، في مقدمتهم المهاجم عبدالله الحمدان.

كما قررت إدارة الهلال الاستغناء عن البيروفي أندري كاريلو، في الصيف الجاري، ومنحه الاستغناء الخاص به.

وتأهل الهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعدما حقق فوزًا هامًا على حساب الوداد المغربي بنتيجة 2-1.

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أقيمت المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس الملك سلمان.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط ليتأخر بثلاث نقاط عن السد القطري متصدر المجموعة.