سفير المملكة لدى مصر يفتتح المقر الجديد لـ”تأشير”

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، المقر الرئيسي لمركز خدمات التأشيرات "تأشير"، في القاهرة اليوم.

ويتبع مركز خدمات التأشيرات "تأشير" الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وحضر حفل الافتتاح الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن سليمان العمود، والوزير المفوض مدير إدارة الخصائص الحيوية بوزارة الخارجية فهد بن سالم أبو اثنين، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة سلطان بن فراج السبيعي.

ويقع المقر الرئيس لمركز خدمة التأشيرات "تأشير" في قلب العاصمة المصرية بمنطقة القطامية على الطريق الدائري، بما يحقق سهولة الوصول إليه من أرجائها كافة، ويعد المركز أكبر مركز في الشرق الأوسط، كما يبلغ عدد الأفرع الرئيسة له في مصر 11 فرعاً تغطي محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى استقبال 2400 جواز سفر في اليوم، يعمل على إنجازها نحو 80 موظفاً، بما فيهم موظفو البريد السريع الذي يقومون بإرسال الجوازات بعد إنهاء إجراءاتها إلى عناوين أصحابها في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.