النصر يواجه الزمالك.. مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس إقامة عدة مباريات مهمة، سواء في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في المملكة العربية السعودية، أو المباريات الودية التي تخوضها الأندية الأوروبية استعدادًا للموسم الجديد.

وتقام 4 مباريات اليوم ضمن الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة من كأس الملك سلمان، في ختام دور المجموعات من البطولة.

لعل أبرز هذه المباريات القمة التي تجمع بين النصر والزمالك المصري ضمن المجموعة الثالثة.

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كأس الملك سلمان للأندية

الساعة 04:00 مساءً.. شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي.. عبر قناة SSC EXTRA 2.

الساعة 04:00 مساءً.. الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.. عبر قناة SSC 3.

الساعة 06:00 مساءً.. النصر والزمالك المصري.. عبر قناتي SSC 1 وSSC 5.

الساعة 06:00 مساءً.. الشباب والاتحاد المنستيري التونسي.. عبر قناة SSC EXTRA 1.

كأس العالم للسيدات

الساعة 01:00 ظهرًا.. المغرب وكولومبيا.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الساعة 01:00 ظهرًا.. كوريا الجنوبية وألمانيا.. عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

كأس مصر

الساعة 06:00 مساءً.. الأهلي والمصري البورسعيدي.. عبر قناة ONTIME sports 1.

مباريات ودية

الساعة 11:00 صباحًا.. باريس سان جيرمان وجيونبوك الكوري الجنوبي.

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